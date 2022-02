Guerre en Ukraine : ce qu'Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont dits lundi

Alors que des pourparlers ont débuté entre Kiev et Moscou à la frontière ukraino-biélorusse, Emmanuel Macron a demandé à ce que soient respectée trois choses sur le terrain, "un arrêt de toutes les frappes et attaques contre les civils et lieux de résidence, une préservation de toutes les infrastructures civiles" et "une sécurisation des axes routiers, en particulier la route du sud de Kiev". Des demandes approuvées positivement par le président russe qui "a confirmé sa volonté de s’engager sur ces trois points", selon la présidence française.

Il a enfin demandé "le respect du droit international humanitaire et la protection des populations civiles comme de l'acheminement de l'aide, conformément à la résolution portée par la France au Conseil de sécurité de l'ONU".