Crise des céréales : l'"Holodomor", cette peur de la famine qui revient hanter les Ukrainiens

La nourriture comme arme de guerre. Outre les combats et les bombardements d'infrastructures militaires, la Russie a dans son viseur le "grenier de l'Europe" : champs bombardés, stocks de blé saisis, exportations paralysées… Moscou prend peu à peu le contrôle des réserves de céréales ukrainiennes. Et fait planer la menace d'un retour de l'"Holodomor", un épisode sombre de l'histoire du pays.

Ce terme ukrainien signifie littéralement "l'extermination par la faim". Retour en arrière : en 1932, le régime de Joseph Staline déclenche une campagne de collectivisation forcée au cours de laquelle les autorités soviétiques réquisitionnent blé, légumes et bétail, acculant les paysans à la famine, notamment en Ukraine. Selon des historiens ukrainiens et occidentaux, cette famine, intentionnellement provoquée par le pouvoir soviétique, visait à briser (déjà) les velléités d'indépendance de Kiev. Elle a surtout fait des millions de morts. Et des cas de cannibalisme ont été rapportés.