REPORTAGE | Dans le Donbass, les forces ukrainiennes tentent de résister à l'avancée russe

La victoire est locale, et très éphémère. Le détachement blindé ukrainien n’ira pas beaucoup plus loin, et devra finalement retourner finalement dix kilomètres en arrière. À l’entrée de la ville de Sievierodonetsk, où il parvient finalement, c'est un véhicule ukrainien cette fois dont on voit la carcasse fumante : il vient d’être frappé sous le regard des rares habitants restant dans cette localité du Donbass.