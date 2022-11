Torture à Kherson : de nombreux cas recensés par les autorités ukrainiennes

Dès leur capture, certains étaient battus, puis transportés vers leur lieu de détention, "souvent dans des camions ou des bus surpeuplés", sans avoir toujours accès à l'eau et des toilettes pendant plus d'une journée. "Leurs mains étaient attachées et leurs yeux recouverts de ruban adhésif si serré qu'il laissait des blessures sur leurs poignets et leur visage", a raconté Matilda Bogner. À leur arrivée, les prisonniers de guerre sont soumis à des "procédures d'admission", selon les témoignages recueillis par l'ONU, durant laquelle ils sont notamment passés à tabac, attaqués par des chiens ou dénudés. Plusieurs ont subi diverses formes de violences sexuelles. "Des prisonniers de guerre ont décrit avoir été battus, notamment avec des matraques et des marteaux en bois, avoir reçu des coups de pied et des décharges électriques" avec des pistolets électriques notamment, a indiqué Matilda Bogner.

La mission a également interrogé 20 prisonnières de guerre, dont certaines avaient été envoyées dans la colonie pénitentiaire près d'Olenivka, dans la région de Donetsk. Ces dernières, a indiqué la responsable onusienne, n'ont pas subi de violences physiques mais entendaient les cris des hommes torturés dans les cellules voisines. Dans d'autres centres, des prisonnières capturées par les russes ont raconté avoir été battues, électrocutées et menacées de violences sexuelles, ou ont été forcées de courir nues en présence de gardes.