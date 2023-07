Guerre en Ukraine : les premières images des armes à sous-munitions utilisée sur le front par Kiev

Kiev veut relancer sa contre-offensive et peut compter sur les livraisons d'armes de ses alliés pour cela. Les États-Unis ont ainsi récemment livré à l'Ukraine des bombes à sous-munitions. Des armes décriées, mais qui auraient commencé à être déployées la semaine dernière sur le front, comme a pu le confirmer John Kirby, un porte-parole de la Maison Blanche. Les forces ukrainiennes "les utilisent de manière appropriée. Elles les utilisent efficacement et elles ont réellement un impact sur les formations défensives russes et les manœuvres défensives" de Moscou, a-t-il déclaré aux journalistes.