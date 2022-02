Ukraine : déclarés morts, les 13 soldats de l'île des Serpents sont en réalité aux mains des Russes

L'un d'eux avait pris son téléphone et filmé une partie séquence. Images et sons à l'appui, les militaires qui se trouvaient sur l'île des Serpents (l'île de Zmiinyi en ukrainien) dans la mer Noire avaient dit aux assaillants via la voix de l'un d'entre eux : "Navire russe, allez vous faire fou***".

Les occupants du bateau militaire approchant venaient de demander aux soldats ukrainiens de "baisser les armes" et de se rendre. La sommation est faite ainsi :"Navire Russe. Je répète : ici un navire russe. Je propose que vous déposiez vos armes immédiatement pour éviter un carnage et des morts injustifiées sinon vous serez bombardés. Je répète : ici navire militaire russe. Je vous propose de déposer les armes sinon vous serez tués. Confirmez". Plutôt que de confirmer, les soldats ukrainiens ont envoyé balader les attaquants.

Depuis, les 13 militaires étaient donnés pour morts. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait d'ailleurs confirmé leur décès lors d’une conférence de presse le 25 février dernier en déclarant : "Tous les gardes-côtes sont morts comme des héros, mais ils n’ont pas abandonné. Ils recevront le titre de héros de l’Ukraine à titre posthume".

Ce lundi 28, on apprend qu'en réalité les 13 soldats ukrainiens sont en vie. Ils ont été faits prisonniers par l'armée russe. Sur sa page Facebook, l'État-Major des armées d'Ukraine poste le message suivant : "Nous sommes très heureux d'apprendre que nos frères sont en vie et en bonne santé".