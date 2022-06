Défaut de matériel, problèmes d'effectifs, aides qui tardent... l'armée ukrainienne peut-elle tenir ?

Sauf que si l'armement occidental a donné l'impression d'arriver au compte-goutte, c'est un choix stratégique. Tout d'abord, les alliés veulent s'assurer que l'Ukraine est capable d'absorber les envois en toute sécurité. "Il y a des kilomètres de route, et des convois de cette nature sont exposés à des raids aériens ou des tirs de missiles russes", relève Vincent Hugueux sur LCI. En espaçant les envois, l'Occident limite les risques de bombardement de ses stocks d'armes et de munitions.

Par ailleurs, il n'y a pas que la destruction qui menace les stocks. Si les envois étaient massifs, les Russes pourraient faire en sorte de s'en emparer. Ainsi, Washington avait déclaré que son premier envoi était un ballon d'essai visant à vérifier que la technologie des Himars ne tombe pas entre des mains ennemies... et que les Ukrainiens emploient à bon escient ce matériel coûteux et sensible.

"Une fois le matériel sur place, encore faut-il que l'armée dispose d'opérateurs capables et suffisamment formés pour les utiliser", fait valoir Vincent Hugueux. Des Himars supplémentaires et leurs munitions sont d'ailleurs d'ores et déjà prépositionnés en Allemagne, prêts à partir. Ils seront envoyés en Ukraine dès que l'expérience avec les quatre premiers exemplaires s'avère concluante.