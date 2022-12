Guerre en Ukraine : défense antiaérienne ukrainienne, cadeaux fiscaux russes... Le point sur la situation

Une attaque de drones repoussée. L'armée ukrainienne a mis en échec, dans la nuit de jeudi à vendredi, une attaque russe de drones iraniens sur le pays. Au lendemain de violents bombardements, Moscou a déclenché une offensive s'appuyant sur ces engins kamikazes. "Durant la nuit du 29 au 30 décembre, l'ennemi a attaqué l'Ukraine avec des drones suicide de fabrication iranienne", a indiqué l'armée de l'air ukrainienne dans un communiqué. Au total, seize appareils ont été tirés depuis le sud-est et le nord et "tous" ont été détruits par la défense antiaérienne ukrainienne.

La défense antiaérienne ukrainienne bientôt parmi les meilleures du "Vieux continent" ? Dans son adresse du soir ce vendredi, Volodymyr Zelensky s'est montré particulièrement optimiste quant à la protection du ciel ukrainien. "Cette année, nous avons non seulement maintenu nos défenses aériennes, mais nous les avons rendues plus fortes que jamais. Mais l'année prochaine, la défense aérienne ukrainienne deviendra encore plus forte, encore plus efficace", a-t-il assuré. "La défense aérienne ukrainienne peut devenir la plus puissante d'Europe, et ce sera une garantie de sécurité non seulement pour notre pays, mais aussi pour l'ensemble du continent", martèle-t-il.