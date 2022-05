Défilé du 9-Mai : les Russes regardent la parade "avec beaucoup de scepticisme"

Deux mois et demi après le début de la guerre, "Kiev appartient toujours aux Ukrainiens et pour eux, l'armée est toujours quelque part du côté du Donbass" où existent déjà des régions prorusses, poursuit Hélène Carrère d'Encausse. Même chez les oligarques, la prudence est de mise. "Il y a un malaise autour de Vladimir Poutine, c'est certain", pointe l'historienne qui continue : "Il ne faut pas oublier que dans toute famille russe, il y a des Ukrainiens et le cousin ukrainien, ce n'est pas un nazi. C'est un Ukrainien."