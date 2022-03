Guerre en Ukraine : déjà 100 milliards de dollars de dégâts, selon un conseiller de Zelensky

Malgré ces dégâts, Oleg Ustenko a estimé que le système financier ukrainien s'en sortait plutôt bien "compte tenu des circonstances actuelles", citant "un taux de change plus ou moins stable". "Environ 50% de nos entreprises ne fonctionnent plus et celles qui tournent encore, ne sont pas à 100% de leurs capacités", a-t-il également souligné.

Face au "désastre [...] plus grave que n'importe lequel d'entre nous aurait pu l'imaginer" que vit l'Ukraine, le conseiller de Volodymyr Zelensky a évoqué l'important travail de reconstruction à venir alors que routes, ponts, hôpitaux ont été détruits. Et la situation "en termes de croissance économique, va être vraiment très déprimante, même si la guerre s'arrête immédiatement", a-t-il prévenu.