Guerre en Ukraine : déjà plus de 500 milliards de pertes économiques pour le pays, selon Kiev

Les dégâts sur les infrastructures, dus aux combats ou aux bombardements russes, représenterait la part la plus significative de cet impact économique : 8.000 kilomètres de routes ont été endommagées, selon la ministre, ainsi que des dizaines de gares ou d'aéroports, pour un total actuellement estimé à 108,5 milliards d'euros. Dix millions de mètres carrés de logement, et 200.000 voitures ont également été détruits depuis le début de l'offensive, il y a un peu plus d'un mois, a souligné Ioulia Sviridenko.