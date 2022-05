"Déportation" ou "évacuation", ce que l'on sait des déplacements de civils ukrainiens en Russie

S'il est difficile de faire la part des départs volontaires vers la Russie - bien réels pour un certain nombre de civils des zones prorusses du Donbass -, de nombreux récits ont émergé depuis les premières semaines du conflit, d'Ukrainiens arrêtés et emmenés en Russie ou en Biélorussie. Plusieurs d'entre eux, plus tard échangés contre des prisonniers russes, ont d'ailleurs pu en témoigner directement.