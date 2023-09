Car si le titre du blog instaure le doute sur l'origine des explosifs, il s'agit en réalité d'armes de conception russe. Le 9 septembre, le porte-parole de la police d'Irlande du Nord révélait ainsi la saisie de "deux grenades, une arme de poing, plus de 50 cartouches et plus d'un kilogramme d'explosifs" lors d'une "opération préventive de lutte contre le terrorisme" auprès de membres de la Nouvelle Armée Républicaine Irlandaise (New IRA), une organisation paramilitaire formée en 2012. Cité notamment par le Telegraph, il n'évoque à aucun moment des armes occidentales livrées à l’Ukraine qui auraient été détournées.

Au contraire, les grenades saisies sont exclusivement utilisées par l'armée russe. À ce stade, l'enquête n'exclut toutefois pas que les équipements aient pu venir du côté ukrainien du front. Comme le souligne la presse locale, des armes utilisées par les deux parties se sont déjà retrouvées entre les mains de groupes criminels dans le pays à cause de la présence "au début de la guerre, d'environ 20.000 mercenaires étrangers" sur le front, qui ont quitté le pays à mesure que les combats s'intensifiaient.

En résumé, il ne s'agit pas d'une aide européenne ou américaine qui aurait été détournée. D'ailleurs, malgré les nombreuses rumeurs qui circulent dans les sphères pro-russes, à l'heure actuelle, rien ne prouve que Kiev manque à son devoir de traçabilité concernant les livraisons de ses partenaires. Au contraire, l'agence européenne Europol, tout comme le Pentagone, ont déclaré à plusieurs reprises n'avoir reçu aucun signalement d'armes occidentales sur le marché noir. Les deux instances ont, au contraire, réitéré leur pleine confiance en l'Ukraine en matière de livraison d'armes.