Guerre en Ukraine : des canons Caesar français ont-ils été interceptés par les Russes ?

C'est l'une des plus grandes fiertés de l'artillerie française. Et elle serait désormais dans les mains de Moscou. D'après un message publié sur les réseaux sociaux ce lundi 20 juin, deux canons Caesar envoyés à l'armée ukrainienne aurait été interceptés par l’armée russe. Une information reprise en masse, jusqu'à être relayée par une agence de presse russe. Sauf qu'elle est non sourcée, invérifiable... Et créée de toute pièce.