Guerre en Ukraine : des centaines de femmes auraient été violées par l’armée russe avant d’être tuées

Des examens post-mortem ont été effectués sur les corps des victimes découvertes dans des fosses communes au nord de la ville de Kiev. Les médecins légistes qui ont été chargés d’examiner les corps ont trouvé des preuves que certaines femmes ont été violées puis tuées par les forces militaires russes.

Vladyslav Perovskyi, un médecin légiste ukrainien, a effectué des examens sur des corps retrouvés dans les villes de Boutcha, Irpin et Boridianka : "Nous avons déjà quelques cas qui suggèrent que ces femmes ont été violées avant d'être abattues. Nous ne pouvons pas donner plus de détails car mes collègues sont encore en train de collecter les données et nous avons encore des centaines de corps à examiner", a-t-il précisé aux journalistes du Guardian.