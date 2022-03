Guerre en Ukraine : des civils évacués de la ville de Soumy par des couloirs humanitaires

Les autorités ukrainiennes avaient rejeté lundi les propositions de l'armée russe de créer des couloirs humanitaires, dont quatre sur six auraient envoyé les civils en direction de la Russie ou de la Biélorussie - une offre qualifiée de "cynique" par Emmanuel Macron. Des "cessez-le-feu locaux" et de nouveaux itinéraires d'évacuation ont été proposés par les Russes lors de nouvelles discussions avec les négociateurs ukrainiens : un seul a finalement été accepté, partant de Soumy et allant jusqu'à Poltava, au sud-ouest.