Guerre en Ukraine : des combats en cours à Tchernobyl, près du dépôt de déchets nucléaires

Quelques minutes plus tôt, le conseiller du ministère de l'Intérieur Anton Guerachtchenko avait annoncé que des combats étaient en cours près du dépôt des déchets nucléaires de la centrale de Tchernobyl où les forces russes ont pénétré depuis le Bélarus. "Les troupes des occupants sont entrées depuis le Bélarus dans la zone de la centrale de Tchernobyl. Les membres de la Garde nationale qui protègent le dépôt opposent une résistance acharnée", a-t-il écrit sur Telegram.

"Si le dépôt était détruit par des frappes d'artilleries de l'adversaire, la poussière radioactive recouvrirait l'Ukraine, le Bélarus et les pays de l'UE", a-t-il ajouté. Le chef des armées ukrainiennes a auparavant indiqué que "quatre missiles balistiques avaient été tirés depuis le Bélarus" dans la direction sud-ouest.

Vadym Prystaiko, ambassadeur ukrainien au Royaume-Uni, a affirmé sur la chaîne de télévision britannique SkyNews que les forces russes entraient en Ukraine par la zone d'exclusion de Tchernobyl, qui n'est "pas protégée" car il y a des radiations et "personne n'y vit". Cette zone, la plus contaminée par les substances radioactives, se situe dans un rayon de 30 km autour de la centrale et toutes les activités humaines y sont interdites par les autorités ukrainiennes. "Nous avons assez de soldats mais pas assez d'équipements", a-t-il commenté par ailleurs.