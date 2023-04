Guerre en Ukraine : des députés français veulent classer la milice Wagner comme "organisation terroriste"

Au-delà du front ukrainien, les députés citent également les multiples "actes de barbarie" de Wagner en Syrie, avec des exécutions mises en ligne sur les réseaux sociaux, ou encore les "exactions contre la population civile" au Mali, parmi lesquelles le "massacre" d'un village entier. Autre activité du groupe de Prigojine qui inquiète les députés : les "opérations d’influence et de désinformation" qui alimentent notamment "le sentiment antifrançais" dans certains pays d'Afrique.

Or, malgré cette décennie de violence sur le terrain et de déstabilisation en ligne, le groupe n'est pas considéré comme une organisation terroriste par la France. Ni par l'Union européenne. S'il a bien été sanctionné par Bruxelles dès 2021 et qu'il est sur la liste des "organisations criminelles" des États-Unis depuis janvier, à l'heure actuelle, seule l'Ukraine, la Lituanie et l'Estonie considèrent ces combattants au marteau comme des terroristes.