Ukraine : des élus russes jugés pour avoir appelé à la "destitution" de Poutine

Ils vont comparaître pour "des actes visant à discréditer les autorités actuelles de la Fédération de Russie". Les élus municipaux d'au moins 18 quartiers de Moscou, Saint-Pétersbourg et Kolpino, ont été convoqués par la police russe après avoir appelé, le 7 septembre dernier, à la destitution du président russe, Vladimir Poutine.

Dans une lettre officielle partagée sur Twitter par l'un des élus de Saint-Pétersbourg, Dmitry Palyuga, les dissidents ont fait appel à la Douma (le Parlement, ndlr), pour destituer le chef de l'État, coupable, selon eux, de "haute trahison", détaille CNN. Plus précisément, le maître du Kremlin mérite la destitution pour quatre raisons, apprend-on dans cette lettre : "la décimation de jeunes hommes russes valides qui serviraient mieux la main-d'œuvre que l'armée" ; le"ralentissement économique et la fuite des cerveaux de la Russie", de "l'expansion de l'Otan vers l'est, y compris l'ajout de la Finlande et de la Suède pour 'doubler' sa frontière avec la Russie", ainsi que de "l'effet inverse de 'l'opération militaire spéciale' en Ukraine".