Guerre en Ukraine : des enfants accueillis en France pour soigner leur cancer

Enfin, le soulagement. À la descente de l'avion sur le tarmac de l'aéroport d'Orly ce lundi 21 mars, Oksana Maluk sait désormais que son fils Dmitru, 8 ans, pourra reprendre un traitement pour combattre sa leucémie. Et c'est à l'hôpital de Clermont-Ferrand, qu'il recevra des soins.

Leur évacuation n'a pas été de tout repos. Les traits tirés derrière son masque, elle est visiblement marquée par les épreuves des derniers jours : elle a fui Tchernihiv, dans le nord de l'Ukraine, le 14 mars et a péniblement atteint la Pologne en quatre jours, avant d'être évacuée vers la France lundi. Dans sa ville, "l'hôpital a été bombardé, il est complètement détruit" raconte Oksana, "[...] mais les médecins sont toujours présents et essaient d'aider les enfants et les civils". Comme de nombreuses épouses, elle a dû fuir sans sa moitié. Son mari est resté en Ukraine pour combattre les Russes.