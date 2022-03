Guerre en Ukraine : des faits peuvent-ils être qualifiés de "crimes de guerre et crimes contre l'humanité" ?

Les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité sont définis dans le statut de Rome de la Cour pénale internationale. Comme nous le résume l'avocate Jeanne Sulzer, c'est "le contexte qui vient qualifier" ces crimes. Ainsi, pour le premier, l'infraction doit être commise "dans le cadre d'un conflit armé international ou non-international", explique la responsable de la Commission justice internationale pour Amnesty International France. Quant aux crimes contre l'humanité, on se place du côté "de la nature du crime". "Il doit être planifié, et commis de manière massive ou systématique, à l'encontre de la population civile".

En pratique, certains crimes, comme le meurtre, peuvent être constitutifs d'un crime de guerre ou d'un crime contre l'humanité en fonction du contexte. D'autres exactions peuvent aussi être concernées, comme la torture, la maltraitance de prisonniers, le bombardement d'un hôpital, les attaques sur la société civile, les violences sexuelles, etc.