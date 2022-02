Guerre en Ukraine : des gendarmes d'élite du GIGN en renfort à l'ambassade de France à Kiev

Selon l'armée ukrainienne, les forces russes approchaient vendredi de Kiev depuis le nord-est et l'est. Deux fortes explosions ont retenti à l'aube ce vendredi dans le centre de la capitale. Comme d'autres pays avant elle, l'Espagne a annoncé avoir évacué vendredi matin de Kiev son ambassadrice et son personnel diplomatique, ainsi qu'une centaine de ressortissants espagnols restés en Ukraine. Un choix auquel les diplomates français ne se sont pas encore résolus.