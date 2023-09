Guerre en Ukraine : des hommes atteints de tuberculose ou séropositifs sont-ils désormais envoyés sur le front ?

Le média ukrainien The Kyiv Independant, s'appuyant sur les conclusions du très bien renseigné site "Ukrainian Military Pages", fait savoir que l'évolution des règles a été décidée par le ministère de la Défense et mise en place à la fin août. Des documents officiels, très denses, relatent les multiples modifications apportées, au niveau notamment des pathologies qui ouvrent ou non le droit à une dispense de mobilisation au sein de l'armée.

"Désormais, les personnes atteintes de tuberculose cliniquement guérie, d'hépatite virale, de maladies du sang à évolution lente, de maladies de la glande thyroïde avec des troubles fonctionnels mineurs [...] sont considérées comme aptes au service militaire", apprend-on. Tout comme "celles qui sont séropositives, mais ne présentent pas de symptômes". Si la liste évolue et réduit les exemptions possibles, elle ne prévoit pas la mobilisation des personnes les plus fragiles, ni de celles susceptibles de contaminer d'autres soldats. Les critères ont également été réévalués en ce qui concerne les pathologies psychologiques. "Troubles mentaux légers, troubles névrotiques" ou encore "maladies du système nerveux central à évolution lente [...] ont été ajoutés à la liste."