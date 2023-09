Guerre en Ukraine : des jet-skis télécommandés et bourrés d'explosifs utilisés contre la Russie ?

Les images des différentes versions laissent en effet à penser que dans les rangs ukrainiens, on privilégie aujourd'hui des modifications mineures. Un choix qui peut interroger, puisque conserver l'allure générale d'un jet-ski rend un tel appareil plus facilement repérable que des modèles modifiés, dont la silhouette serait profilée, plus basse et donc gage d'une plus grande discrétion. Sutton ne se montre toutefois pas totalement surpris par cette forme proche de l'origine : il invoque en effet "le faible coût et la simplicité des modifications" à apporter.