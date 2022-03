Guerre en Ukraine : des journalistes français infiltrent des caméras de la police de Kiev

"On s'est dit : 'Danger'. Si nous on y arrive, ce n'est pas impossible que les Russes y aient accès également", raconte cet informaticien à l'AFP. Même si certaines scènes étaient plus légères que d'autres. Au moment où l'équipe accède aux caméras, "l'ambiance est encore assez détendue", et les journalistes découvrent notamment des policiers qui regardent une série dans leur véhicule, paquets de chips et de cacahuètes à la main.

Face au risque d'une cyberattaque russe, l'équipe a alors prévenu l'ambassade d'Ukraine en France, qui a réagi promptement. Quelque trois heures et 40 minutes après le signalement, les images des caméras sont coupées, retirées ou sécurisées avec un vrai mot de passe, remarque le site. "Cela prouve que la chaîne de commandement fonctionne. On était très étonnés qu'ils réagissent aussi vite", explique à l'AFP le rédacteur en chef du site, Antoine Champagne.

"Les objets connectés sont souvent conçus pour être facilement utilisables, avec la sécurité comme dernier impératif. Les gens qui les installent ne sont pas des spécialistes du réseau, ils laissent les mots de passe d'origine comme 'admin' ou '1234'", ajoute-t-il. Sur leur site, les journalistes précisent qu'"au moins 5%" des caméras étaient "accessibles en utilisant les noms d'utilisateurs et mots de passe par défaut", "comme dans la plupart des pays". Le média va continuer à enquêter sur les autres caméras du pays, certaines montrant "la salle à manger d'un inconnu", d'autres "des véhicules militaires stationnés dans la rue".