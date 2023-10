Des "mercenaires étrangers" quittent-ils l'armée ukrainienne pour prendre part à la guerre entre Israël et le Hamas ?

Pour en savoir plus, nous avons donc tenté d'identifier l'origine de ce "reportage". Sans en trouver la trace dans les médias ukrainiens. Et pour cause, comme le prouve le montage ci-dessus, toutes les images diffusées par les internautes proviennent en réalité d'un reportage de la chaine américaine CBS. Mis en ligne le 9 octobre et notamment disponible sur YouTube, il revient sur la préparation de l'armée israélienne à une "offensive terrestre" sur Gaza après l'attaque du Hamas. La bande sonore audio originale de la chaine américaine a simplement été remplacée par une piste audio pour nourrir la propagande du Kremlin.