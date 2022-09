VIDÉO - Ces Russes qui fuient la mobilisation annoncée par Poutine

Exil, manifestations… L'appel à la mobilisation partielle en Russie suscite de vives réactions. Mercredi 21 septembre, Vladimir Poutine a annoncé le recrutement de 300.000 réservistes pour gonfler les rangs des forcées armées russes en Ukraine. Alors que la guerre entre dans son huitième mois, l'allocution du président russe a provoqué une vague de départs, qui se traduit par d'interminables files de voiture à la frontière avec la Géorgie.

Le reportage de TF1 en tête de cet article suit des habitants de Iakoutsk. À plus de 8 000 kilomètres de la capitale Moscou, ces hommes font partie des premiers à être mobilisés. L'inquiétude se lit sur les visages. Les séparations sont difficiles. Pour éviter d'être appelés par l'armée, plusieurs ont choisi de partir par la route. D'autres ont préféré prendre l'avion, en atteste une forte hausse de la fréquentation des sites de compagnies aériennes. Mercredi, les vols affichaient complet au départ de Moscou à destination de l'étranger ou de villes russes proches des frontières, d'après les images diffusées dans le 20 heures de TF1 à retrouver ci-dessous. Nikolaï a quitté la Russie pour l'Arménie. "Mon voyage n'était pas prévu. J'ai 17 ans et je n'ai pas reçu d'ordre de mobilisation. J'ai fait des études en ligne et je ne suis pas sûr de ne pas être mobilisable, alors nous sommes partis", relate ce jeune Russe.