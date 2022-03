Guerre en Ukraine : des négociations inédites entre les chefs de la diplomatie russe et ukrainien ce jeudi

Cette rencontre va avoir lieu alors que la Russie et l'Ukraine sont tombées d'accord mercredi matin sur la mise en place d'une série de couloirs humanitaires afin d'évacuer les civils de villes assiégées et bombardées, a annoncé la vice-Première ministre ukrainienne Iryna Verechtchouk. Selon elle, Moscou a confirmé son accord pour respecter une trêve de 9 heures à 21 heures locales autour de six zones frappées par les combats.

La porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova a aussi de son côté estimé que "certains progrès ont été réalisés" dans les négociations destinées à "mettre fin dès que possible à l'effusion de sang insensée et à la résistance des forces armées ukrainiennes". Elle a par ailleurs assuré que la Russie ne cherchait pas à "renverser le gouvernement" ukrainien, contrairement à ce qu'avaient affirmé des responsables russes depuis deux semaines.