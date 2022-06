Guerre en Ukraine : des œuvres d’art exfiltrées par des pilleurs russes

Comme toujours, la guerre laisse place aux abus. En plus des crimes contre les civils et de l'utilisation d'armes non-conventionnelles, recensés par plusieurs organisations internationales, la Russie frappe fort dans un autre domaine : la culture. Ainsi, des équipes seraient spécialisées dans l'exfiltration d'objets historiques de grande valeur d'Ukraine vers la Russie, affirme lundi une équipe internationale d'universitaires et d'experts en imagerie numérique spécialisée dans les vols. "Il existe maintenant des preuves très solides qu'il s'agit d'une action russe délibérée, avec des peintures et des ornements spécifiques ciblés et emmenés en Russie", a déclaré Brian Daniels, un anthropologue travaillant avec des archéologues, des historiens et des spécialistes de l'imagerie numérique, dans des propos relayés par le Guardian.