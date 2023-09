Tout commence vendredi, quand le ministère de la Défense russe se félicite d'avoir mis hors de nuire deux chars Léopard 2 "dans la direction de Koupiansk". Par la suite, comme pour amener des preuves, Ria Novosti publie la vidéo de ces deux destructions. L'agence, l'une des plus importantes du pays, précise que les deux tanks "ont été touchés près de Stelmakhovka", par des soldats de la Garde du district militaire de l'Ouest. Le lendemain, le commandant de ce groupe de reconnaissance ajoute que tout l'équipage a été tué, à l'exception du conducteur. Or, l'officier blessé aurait demandé de l'aide en allemand et "a déclaré à plusieurs reprises qu'il n'était pas un mercenaire, mais un membre de la Bundeswehr", les forces armées allemandes.