Guerre en Ukraine : deux nouveaux yachts d'un oligarque russe immobilisés en France

Plusieurs pays européens, comme l'Espagne, l'Italie et la France ou encore la Grande-Bretagne, ont saisi des yachts appartenant aux Russes les plus fortunés dans le cadre des sanctions européennes. Mardi, le yacht de l'oligarque russe, Dimitri Pumpianski, a ainsi été saisi dans l'enclave britannique de Gibraltar. Les autorités italiennes ont, elles, déjà saisi 848 millions d'euros d'actifs appartenant à des oligarques russes. Parmi ces biens figure le "Sailing Yacht A", un gigantesque voilier appartenant au magnat multimilliardaire du charbon et de l'engrais, Andrei Melnichenko.