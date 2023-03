Guerre en Ukraine : deux pilotes ukrainiens formés aux avions de chasse aux États-Unis

Les pilotes se trouvent à Tucson, dans l'Arizona (ouest des Etats-Unis), pour ce qui est "essentiellement une discussion entre membres de l'armée de l'air et une observation de la manière dont l'armée de l'air américaine opère", a affirmé un militaire. Cet événement "de familiarisation (...) nous permet de mieux aider les pilotes ukrainiens à devenir des pilotes plus efficaces et à mieux les conseiller sur la manière de développer leurs propres capacités", a-t-il ajouté.

Ces deux pilotes ne voleront pas à bord d'appareils lors de cet événement, mais ils utiliseront un simulateur de vol, a dit le responsable militaire. "Le programme implique de regarder comment les pilotes ukrainiens mènent la planification et l'exécution de leur mission dans des simulateurs de vol afin de déterminer comment nous pouvons mieux conseiller l'armée de l'air ukrainienne dans la manière d'utiliser les capacités qu'elle a et que nous leur avons données", a précisé un autre responsable. Ce programme rappelle celui du Royaume-Uni annoncé en février sur le lancement d'une formation aux avions de combat destinée à des pilotes ukrainiens.

Les autorités militaires ont également ajouté qu'"il n'y a pas de plans dans l'immédiat pour augmenter le nombre de pilotes au-delà des deux actuellement à Tucson, mais nous ne fermons pas la porte à de futures opportunités". Un autre responsable a insisté sur le fait qu'il s'agissait "de les aider à mieux utiliser leurs propres capacités et les capacités que nous leur avons fournies sur leurs propres avions".