Qui est Sergueï Lavrov, passé de roi de la diplomatie russe à paria sur la scène internationale ?

Caustique, brutal et charmeur, l'inoxydable chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov est passé en quelques jours du statut de négociateur craint et de talent à celui de paria sur la scène internationale. Nommé ministre des Affaires étrangères par Poutine en 2004, cet homme grand et désormais volontiers bourru, les yeux cerclés de fines lunettes, est sous le coup de sanctions internationales pour son soutien à la guerre en Ukraine.

Sergueï Lavrov, qui exécute fidèlement depuis deux décennies la politique du président russe Vladimir Poutine, démontrait il y a quelques semaines encore son habilité à rouler ses interlocuteurs dans la farine. Recevant mi-février son homologue britannique Liz Truss, venue à Moscou pour tenter d'éviter la guerre en Ukraine, il lui demandait : "Reconnaissez-vous la souveraineté de la Russie sur les régions de Rostov et Voronezh ?"