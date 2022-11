Guerre en Ukraine : dix millions d’habitants sans électricité et des conséquences importantes

Oleksiy Panchenko, le directeur d'un hôpital à Kiev, a, par exemple, dû installer un groupe électrogène dans un débarras qui permet au bloc opératoire de fonctionner, mais en mode dégradé. "En ce moment, il n'y a plus un seul générateur de disponible dans toute l'Ukraine, commente-t-il dans le reportage du 20h en tête de l'article. Avec un deuxième groupe électrogène, je pourrais ouvrir toute ma clinique, mais je ne peux pas..."

Près d'un tiers des centrales ukrainiennes sont endommagées. Alors dès que la nuit tombe, extinction des feux à heure fixe. Le système D prend le relais, lumière LED pour les commerces, lampe frontale la nuit et pas d'ascenseur donc l'escalier pour les particuliers. Les équipes de TF1 ont rencontré une habitante de Kiev. Comme tout le monde, elle s'éclaire à la bougie et dit pouvoir tenir tant qu'il y aura du chauffage et du gaz. Elle vit parfois jusqu'à 12 heures par jour sans courant. Pourtant, en Ukraine, les habitants s'accommodent et refusent de se plaindre : "Les Russes pensent qu'ils vont nous renvoyer au Moyen-Âge avec ces frappes, mais cela ne marchera pas, on ne se laisse pas impressionner", lance son compagnon.

Alors, le pays se tourne vers les 27. Étant donné que près de la moitié de ses infrastructures énergétiques ont été mises "hors d'état de fonctionner" par un mois et demi de frappes russes, l'Ukriane a réclamé vendredi davantage d'aide à l'Union européenne pour passer l'hiver.