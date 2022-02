DOCUMENT - Guerre en Ukraine : les équipes de "Sept à Huit" au cœur de la bataille de Kiev

"Sept à Huit" au cœur de la bataille de Kiev, entre exode et résistance. L’émission de TF1 propose ce dimanche un document exceptionnel sur les premiers jours de l’invasion russe en Ukraine, annoncée dans la nuit de mercredi à jeudi par Vladimir Poutine. Un conflit aux portes de l’Europe que beaucoup craignent de voir dégénérer, alors que le maître du Kremlin a de nouveau brandi la menace nucléaire en réponse aux "déclarations belliqueuses de l'Otan" et plus généralement aux sanctions occidentales.

