DOCUMENT LCI - URSS, Poutine... Comment la Russie réécrit son histoire dans les manuels scolaires

Problème, les informations et interprétations des faits historiques y ont été complètement revisitées. "De ce que j'ai vu, c'est un texte de propagande. Ce n'est pas un niveau d'école", critique vivement Mikhaïl Kopista, professeur d'histoire à Herceg Novi (Monténégro). "Dans ces manuels, il n'est pas question d'aider à former les capacités, le savoir des élèves. C'est très clairement, et de manière flagrante, pré-décider un point de vue et l'interprétation des événements", décrit-il.

La chute de l'URSS, l'ère Poutine ou encore l'action militaire en Ukraine... Tout est abordé de manière subjective par la Russie. De quoi montrer la force du pays aux futures générations... mais aussi un aveu de faiblesse de la part de Moscou. "D'un côté, on peut clairement dire que le régime a peur que la nouvelle génération, celle née avec Internet, lui tourne le dos définitivement ou qu'elle ne sera plus assez réceptive à la propagande. Alors, il met de plus en plus de moyens pour contrer cela, c'est un fait", analyse l'enseignant, dans le reportage diffusé par LCI en tête de cet article.