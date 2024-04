"Donbass Cowboy" : un Américain ayant combattu avec les séparatistes prorusses tué en Ukraine

Un citoyen américain, Russell Bentley, a été tué à Donetsk, ont affirmé des médias russes, vendredi. Il était connu pour avoir combattu aux côtés des séparatistes prorusses dans l'est de l'Ukraine.

"Donbass Cowboy" tué sur le front ukrainien. Russell Bentley, un citoyen américain, a été retrouvé mort près de Donetsk il y a quelques jours, ont indiqué des médias russes, ce vendredi 26 avril. Cet homme à la vie digne d'un roman était devenu célèbre dans les rangs des séparatistes prorusses, avec lesquels il avait combattu dans l'est de l'Ukraine il y a dix ans.

Selon les médias russes, celui qu'on surnomme "Texas" avait disparu des radars depuis le 8 avril. Il était en effet parti aider des victimes d'un bombardement ukrainien sur la ville de Donetsk, occupée par la Russie dans l'Est. Le bataillon Vostok, pour lequel il avait combattu, a depuis confirmé sur Telegram son "assassinat", sans en préciser les circonstances.

Huit ans de cavale aux États-Unis

Âgé de 64 ans, Russell Bentley est né au Texas. Après quelques années sur une base militaire en Allemagne, il rentre au bercail et devient bucheron et activiste pour la légalisation du cannabis. Une cause qu'il défend au sein du Grassroot party, avant de tenter – en vain – d'être élu au Sénat. Au début des années 1990, sa vie bascule : il passe cinq ans en prison pour trafic de drogue. Il parvient à s'échapper en 1999. Débute alors une cavale qui durera huit ans, avant de repasser par la case prison.

Remis en liberté, Russell Bentley se reconvertit comme arboriculteur. Son temps libre, il le passe à consulter les sites d'informations prorusses qui, durant le mouvement Maïdan en Ukraine en 2014, fustige les aspirations de Kiev à se rapprocher de l'Occident. Quand les séparatistes entament leur conflit avec le pouvoir ukrainien, le Texan décide de s'installer à Donetsk, qui deviendra la "capitale" des partisans de Moscou. Après quelques mois à se battre dans les rangs du bataillon Vostok, il obtient la nationalité russe.

Surnommé "Donbass Cowboy", il apparait souvent sur la chaîne Sputnik, où il défend la cause des séparatistes. Présenté comme un "correspondant de guerre" pour des médias pro-Kremlin, celui qui arbore un chapeau texan vilipende l'idéologie "nazi" de l'Ukraine. L'homme sillonne la région durant plusieurs années, avant de trouver la mort en marge du conflit. "Russell Bentley a été tué. Peut-être que ce terme ne correspond pas tout à fait aux motifs qui ont guidé ceux qui ont tué Russell, mais nous devons convenir que de tels actes et ceux qui les couvrent rendent le mal trivial", a éludé l'unité Vostok.