Guerre en Ukraine : les réactions de la communauté internationale

Déclenchée au milieu de la nuit, l’offensive russe a surpris le monde occidental qui, tôt ce jeudi matin, a d’abord réagi par communiqués sur les réseaux sociaux. "Le président Poutine a choisi de lancer une guerre préméditée qui entrainera des souffrances et des pertes humaines catastrophiques", a estimé Joe Biden, le président américain. Et d'ajouter : "La Russie, seule, est responsable des morts et des destructions que cette attaque provoquera".

Côté britannique, le Premier ministre, Boris Johnson, a indiqué sur Twitter : "Vladimir Poutine a choisi la voie de l'effusion de sang et de la destruction en lançant cette attaque non provoquée". En conséquence, "le Royaume-Uni et nos alliés répondront de manière décisive", a poursuivi le locataire du 10 Downing Street.