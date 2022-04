Guerre en Ukraine : pourquoi Vladimir Poutine veut faire du 9 mai "un jour de victoire"

Un grand moment auquel l'ancien chef du FSB (ex-KGB) souhaite accoler son image de chef de guerre avec une victoire militaire en Ukraine. L'occasion aussi pour lui de présenter à l'opinion russe un bilan positif et des avancées significatives. "Pour la Russie, le 9 mai est une fête nationale, un rendez-vous militaire important et il est à peu près sûr que, pour le président Poutine, le 9 mai doit être un jour de victoire", a affirmé le président français, Emmanuel Macron, invité sur RTL, vendredi 8 avril. "Poutine est obsédé par les dates symboliques et l'histoire", a assuré à l'AFP Alexander Grinberg, analyste à l'Institut de sécurité et de stratégie de Jérusalem (JISS). "Il a désespérément besoin d'une victoire avant le 9 mai."