Drones abattus par la Russie, frappes sur Pokrovsk... Le point sur la situation en Ukraine

Moscou accuse Kiev de manipuler des Russes par téléphone. Les autorités russes ont accusé mardi l'Ukraine de coordonner une campagne téléphonique "massive" pour manipuler des Russes, en particulier des personnes âgées, et les conduire à dégrader des infrastructures, notamment des bureaux militaires, dont les incendies se multiplient depuis plusieurs mois. "Les employés du ministère russe de l'Intérieur constatent une forte hausse dans nos régions de signalements sur l'utilisation d'une nouvelle tactique d'escroquerie téléphonique en provenance d'Ukraine", a indiqué le ministère dans un communiqué.

Systèmes antimissiles en Pologne. L'Allemagne a proposé de prolonger le déploiement de ses systèmes de défense antimissiles Patriot en Pologne, pays frontalier de l'Ukraine. En janvier, Berlin a déployé trois unités Patriot dans l'est de la Pologne, après qu'un village polonais a été touché fin 2022 par une explosion, provenant sans doute d'un missile de défense anti-aérienne ukrainien égaré. Ce déploiement devait initialement durer six mois au maximum, mais le ministère allemand de la Défense a indiqué avoir proposé à Varsovie de conserver ces batteries Patriot "pendant l'été, et probablement jusqu'à la fin de l'année". Il a toutefois indiqué qu'il n'était pas prévu de prolonger ce déploiement au-delà de 2023.

L'Ukraine se prépare pour l'hiver. Les centrales nucléaires ukrainiennes situées dans les territoires contrôlés par Kiev seront en pleine capacité avant l'hiver pour fournir de l'électricité au pays, a assuré l'opérateur ukrainien du nucléaire. "Toute la puissance dont nous disposons fournira le système électrique", après l'entretien de certains réacteurs avant l'hiver, a déclaré à la presse le président d'Energoatom, Petr Kotin. L'Ukraine compte actuellement trois centrales - soit neuf réacteurs au total - sur le territoire qu'elle contrôle. La quatrième et la plus grande d'Europe, celle de Zaporijia, dotée de six réacteurs, est occupée par les forces russes.