Drones iraniens en Ukraine : la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne demandent une enquête à l'ONU

Dans leur courrier, les ambassadeurs français Nicolas de Rivière, allemand Antje Leendertse et britannique James Kariuki se disent effectivement "profondément préoccupés par le transfert de drones par l'Iran à la Russie en violation de la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité, des drones utilisés par la Russie dans sa guerre d'agression contre l'Ukraine et dans des attaques contre des infrastructures civiles et des villes ukrainiennes, provoquant la mort de civils innocents".

Téhéran est accusé depuis plusieurs jours par les Occidentaux de fournir des drones kamikazes à la Russie, et la Maison Blanche a même affirmé jeudi que des militaires iraniens se trouvaient en Crimée pour aider les Russes au maniement de ces engins lancés contre des infrastructures énergétiques et des villes en Ukraine. L'Union européenne a d'ores et déjà annoncé de nouvelles sanctions contre l'Iran, assurant cette semaine disposer de "suffisamment de preuves".

Estimant qu'il était "désormais solidement documenté que les forces armées russes emploient des drones iraniens en Ukraine", l'ambassadeur de France à l'ONU Nicolas de Rivière a par ailleurs "demandé à l'Iran à cesser immédiatement toute forme de soutien à la guerre d'agression lancée par la Russie contre l'Ukraine".