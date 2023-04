"Efforts de paix", journaliste inculpé... Le point sur la situation en Ukraine

Donald Trump va-t-il aller se réfugier à Moscou ? Récemment libéré par Washington dans le cadre d'un échange de prisonniers, le trafiquant d'armes russe Viktor Bout a proposé à l'ex-président américain, Donald Trump, de s'expatrier en Russie, estimant qu'il risquait sa vie aux États-Unis. "L'administration (du président Joe) Biden ne se contentera pas de vous traîner à travers le système judiciaire et pénitentiaire. Elle préfère mettre fin à votre vie que de vous laisser vous mettre en travers de son chemin. (...) Vous serez le bienvenu en Russie, vous y trouverez un havre de paix et, d'ici, vous pourrez prendre la tête du combat pour le peuple américain", a poursuivi le "marchand de la mort" dans un courrier, qu'il a envoyé de Moscou devant des journalistes. Arrêté en 2008 en Thaïlande, Viktor Bout a été condamné à 25 ans de prison outre-Atlantique.

Le cours du rouble plombé par les sanctions. La monnaie russe a plongé à son plus bas depuis un an, tombant en fin de journée à 81 roubles pour 1 dollar et 88,9 pour 1 euro, du fait notamment de la chute des revenus de Moscou en devises sur fond de sanctions. Alors que la Russie a répété avoir résisté aux mesures punitives adoptées en Occident en réplique à l'assaut contre l'Ukraine, après un an de sanctions, et avec une Europe qui s'est largement sevrée du gaz russe et l'imposition d'un plafonnement du prix du pétrole russe, les perspectives pour l'économie russe sont plus sombres. Le président russe, Vladimir Poutine, a lui-même avoué la semaine dernière s'attendre à moyen terme à des conséquences "négatives".