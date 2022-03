Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron dénonce l'utilisation par la Russie "d'armes explosives dans des zones peuplées"

Il a par ailleurs annoncé que, pour lutter contre la crise alimentaire mondiale que risque de déclencher la guerre, il proposerait lors du sommet européen de jeudi et vendredi "une initiative de solidarité internationale pour la sécurité alimentaire" des pays les plus dépendants de l'Ukraine et de la Russie. "L'Europe mobilisera ses partenaires du G7 et au-delà", a-t-il précisé.