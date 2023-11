EN DIRECT - Guerre en Ukraine : regain d'inquiétude autour du nucléaire ukrainien

Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) met à nouveau en garde contre les risques autour des centrales nucléaires ukrainiennes. En cause, les combats qui se poursuivent et les coupures d'électricité. Suivez les dernières infos sur le conflit.

Les dangers se multiplient autour des centrales nucléaires ukrainiennes du fait de la proximité des combats et des coupures d'électricité, s'est inquiété mercredi le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

"Il y a un tas de dangers qui se multiplient et qui sont là jusqu'à la fin du conflit", a déclaré M. Grossi devant la presse, en marge d'une visite du site prévu pour l'enfouissement de déchets radioactifs à Bure (Meuse), dans l'est de la France.

La centrale nucléaire de Zaporijia, dans le sud de l'Ukraine, reste aux mains des Russes depuis l'invasion du pays au début de 2022. "Les actions militaires ont augmenté, et dans notre mission d'experts permanente, que nous avons à Zaporijia et aussi dans les autres centrales ukrainiennes, on voit une multiplication des attaques aux alentours" des centrales, a relevé M. Grossi. "Ça nous préoccupe énormément".

Le ministre polonais des Affaires étrangères Szymon Szynkowski vel Sek a déclaré à la presse qu'il ne participerait pas à cette rencontre qui commence jeudi et qu'il n'y enverrait pas de vice-ministre.

"Nous ne pouvons pas ignorer le fait que le ministre russe des Affaires étrangères sera présent à la table de l'Organisation qui est supposée construire la paix et la sécurité en Europe", a souligné le chef de la diplomatie polonaise. ESTONIE L'Estonie a assuré mercredi qu'elle était "prête" à fermer sa frontière avec la Russie à la suite d'une mesure similaire prise par la Finlande, Tallinn évoquant une menace potentielle de la part de son voisin russe.

Le ministre estonien des Affaires étrangères, Margus Tsahkna, a déclaré que la situation à la frontière finlandaise, qui a connu un accroissement du nombre de migrants sans papiers au cours des dernières semaines, était "une attaque hybride flagrante menée par la Russie". M. Tsahkna a ajouté que l'Etat balte était "prêt à fermer sa frontière avec la Russie et à se défendre contre toute attaque hybride".

Le patron de l'AIEA a aussi évoqué les coupures d'électricité, "ce qui comporte un risque pour la fonction de refroidissement" des réacteurs. Dans ce contexte, l'AIEA essaye "d'avoir un aspect dissuasif sur les uns et les autres pour éviter qu'à la misère de cette guerre on ajoute un accident avec des conséquences radiologiques", a-t-il expliqué.

Tombée aux mains de l'armée russe le 4 mars 2022, Zaporijjia, la plus grande centrale d'Europe, a été visée par des tirs et a été coupée du réseau électrique à plusieurs reprises, une situation précaire qui fait craindre un accident nucléaire majeur.