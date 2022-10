Ukraine : en France, les Russes gonflent les demandes d'asile

Une accélération notée même s'"il y a toujours un temps entre un fait et sa répercussion devant l'Ofpra", relève-t-on à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. "Mais la tendance est là", poursuit l'agence. Et elle s'accentue, confirme le patron de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) Didier Leschi, dont les guichets enregistrent les dossiers ensuite traités par l'Ofpra. Entre août et septembre, "il y a une augmentation de 17%", dit-il, rappelant que l'ordre de mobilisation a été émis le 21 septembre, avec des répercussion qui ne seront connues qu'en octobre.

Selon l'Ofpra, l'augmentation des demandes est intimement liée à l'invasion de l'Ukraine et à l'appel à la mobilisation. "La crainte de la conscription ou de la mobilisation forcée pour prendre part aux combats en Ukraine ou la manifestation d'une opposition politique au conflit par tout moyen sont invoquées dans les demandes d'asile les plus récentes", explique Didier Leschi. Plus marginalement, certaines personnes invoquent une "origine ethnique ukrainienne" ou le fait d'être au sein d'un couple mixte pour réclamer protection.