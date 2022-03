Guerre en Ukraine : en quoi consistent les bombes thermobariques, qu'utiliserait l'armée russe ?

Des armes dévastatrices. Depuis près d'une semaine, sur ordre de Vladimir Poutine, les troupes russes ont entamé l'invasion de l'Ukraine, bombardant les quatre coins de leur pays voisin. Selon les observateurs présents sur place, elles utiliseraient notamment des bombes thermobariques, aussi appelées "bombes à vide". Une affirmation également relayée par l'ambassadrice d'Ukraine aux États-Unis. Le recours à cet engin aux capacités ravageuses a par ailleurs été dénoncé par des organisations de défense des droits de l'Homme.

Il s'agit en effet des armes les plus puissantes en dehors de l'arsenal nucléaire. Ces bombes, qui explosent à deux reprises, provoquent une onde de chaleur et une puissante dépression. Lors de la première explosion, un nuage de fumée se disperse dans tous les bâtiments à plusieurs centaines de mètres. Lors de la deuxième charge, le nuage explose. Les bâtiments brûlent et l'oxygène est alors totalement absorbé, créant un vide qui détruit les immeubles et tue ses occupants par asphyxie.