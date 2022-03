Guerre en Ukraine : quelles sont les alternatives au gaz russe ?

Si elle est plus faible que chez ses voisins, la dépendance au gaz russe est néanmoins une réalité. Et elle inquiète les autorités. "Nous allons devoir tous faire un effort. Tous prendre conscience que nous entrons dans un monde nouveau", a jugé lundi le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, sur BFMTV. Pour entrer dans "ce monde nouveau", la France ne pourra pas s'appuyer sur ses principaux fournisseurs. Et pour cause : leurs usines tournent déjà à plein régime.

"La Norvège produit déjà du gaz proche du maximum de sa capacité de production actuelle et les exportations sont limitées par les capacités de transport du gaz, qui dépendent de la taille des gazoducs entre la Norvège et l’Europe. À très court terme, le pays ne sera donc pas en mesure de fournir des approvisionnements supplémentaires significatifs pour compenser une éventuelle baisse des exportations russes", a détaillé sur le site de l'IRIS Marine Simoën, chercheuse associée dans le domaine de l’énergie.