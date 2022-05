Guerre en Ukraine : enterré vivant après s'être fait passer pour mort, il échappe aux soldats russes

"J'avais du mal à respirer, car Dmytro était couché sur moi, mais à l'aide de mes bras et de mes genoux, j'ai réussi à pousser mon frère aîné sur le côté de la fosse, puis je suis sorti", témoigne Mykola. Les soldats étant partis, le trentenaire réussit à rejoindre la maison la plus proche, où une femme l’a soigné et accueilli pour la nuit. Ce n’est que le lendemain qu’il a pu et à rentrer chez lui et retrouver sa sœur ainsi que son père, tous deux extrêmement inquiets.