L'entreprise Bonduelle a-t-elle livré des produits en soutien aux soldats russes ?

Une réponse qui pose tout de même une question : comment des produits de la marque française ont pu se retrouver sur la ligne de front russe ? Car rien ne semble indiquer que les clichés ont été modifiés. S'il est impossible de connaitre l'auteur du message qui accompagne le panier, nos recherches montrent le possible cheminement de ces produits alimentaires. Tout d'abord, d'après deux comptes officiels de Bonduelle en Russie (sur les réseaux VK et Telegram). La filiale locale du géant de l'agroalimentaire participe à la campagne "Le panier de la bonté", lancée à l'initiative de la banque alimentaire russe. Selon le site officiel de ce projet, les bénéficiaires sont les "personnes âgées seules, les familles avec enfants qui se trouvent dans une situation de vie difficile, les personnes handicapées et autres". Une information confirmée par Bonduelle. Auprès de TF1info, l'entreprise précise également que cette action "a lieu chaque année".

Si le groupe estime que cette collecte est destinée aux "plus vulnérables", de nombreuses publications affirment qu'elle bénéficie par ailleurs aux "familles des militaires mobilisés" et aux soldats eux-mêmes. "Dans le panier de la bonté, vous pouvez laisser des cadeaux du Nouvel An, des bonbons ou tout autre produit pour les enfants des militaires et nos défenseurs eux-mêmes", écrivait par exemple Crimea News le 21 décembre.