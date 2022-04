Guerre en Ukraine : environ 180 diplomates russes expulsés d'Europe ces dernières 48 heures

Lundi, la Lituanie a d'abord annoncé l'expulsion de l'ambassadeur de Russie "en réponse à l'agression militaire de la Russie contre l'Ukraine souveraine et aux atrocités commises par les forces armées russes". Dans la foulée, l'Allemagne a pris une décision similaire pour "un nombre élevé" de diplomates russes - environ 40 selon l'AFP - en poste à Berlin. Ces employés de l'ambassade de Russie constituaient "une menace pour ceux et celles qui cherchent une protection chez nous", a estimé la ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, dans un contexte où le pays a déjà accueilli plus de 300.000 réfugiés ukrainiens. Dans la soirée, la France a, à son tour, officialisé l'expulsion de 35 diplomates russes "dont les activités sont contraires à (ses) intérêts".